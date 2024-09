La Ligue accorde 48h aux clubs pour domicilier leurs rencontres

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce vendredi qu'elle accorde un délai de 48 heures aux clubs qui n'ont pas encore désigné leurs stades d'accueil pour la nouvelle saison 2024-2025 de la Ligue 1 professionnelle, qui débutera le jeudi 19 septembre 2024.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la LFP a déclaré : "La Ligue de football professionnel invite les clubs qui n'ont pas encore précisé leurs stades pour les matchs du championnat de Ligue 1 'Mobilis', pour la saison 2024-2025, à le faire dans un délai maximum de 48 heures."

Le début de la saison 2024-2025, initialement prévu pour le 14 septembre, a été reporté au 19 septembre. La première journée se déroulera sur trois jours : les 19, 20 et 21 septembre.

Le communiqué conclut : "La Ligue invite les clubs professionnels à choisir leurs stades d'accueil afin de permettre une planification et une programmation des matchs dans les meilleures conditions et délais possibles."

Il est à noter que la première journée sera amputée de plusieurs rencontres en raison de la participation de clubs comme le MC Alger, le CR Belouizdad, l'USM Alger et le CS Constantine aux matchs aller du deuxième tour préliminaire des compétitions continentales, prévus pour ce week-end.