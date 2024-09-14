الدفع الإلكتروني يدخل في ثقافة الجزائريين

كشف تقديرات إحصائية لتجمع النقد الآلي في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2024، عن إحصاء نحو 8.5 ملايين عملية دفع إلكتروني، على امتداد سبعة أشهر، وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات ما يزيد عن 24.5 مليار دينار، بالمقابل، قدر عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني إجمالا، بـ510 تاجرا ومتعاملا ومؤسسة.

واستنادا إلى الأرقام والإحصائيات الخاصة بالتجمع، فإن عدد العمليات الخاصة بالدفع الإلكتروني في الفترة من جانفي إلى نهاية جويلية من السنة الجارية، بلغت 8.527.619 عملية، وسجلت أعلى مستوى في جويلية 2024، بنحو 1899313 عملية دفع إلكتروني. بالمقابل، قدرت القيمة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني، خلال نفس الفترة، أي السبعة أشهر الأولى من سنة 2024، بنحو 24.552.489.470,56 دينارا جزائريا، وعرف شهر جانفي أعلى قيمة برسم التعاملات الإلكترونية بقيمة 4.295.160.745,83 دينارا جزائريا. ويعدّ قطاع الاتصالات من أهم مجالات التعاملات الإلكترونية، حيث بلغ خلال سبعة أشهر من سنة 2024، حوالي 5.544.515 عملية تعامل إلكتروني.

منذ أكتوبر 2016، بدأ الدفع عبر الإنترنت ببطاقة CIB، رسميا، في الجزائر. وفي مرحلة أولى، تم فتح الخدمة لكبار المفوترين، على غرار شركات توزيع المياه والطاقة (غاز وكهرباء) وشركات الهاتف الثابت والمحمول وشركات التأمين والنقل الجوي وبعض الإدارات، واليوم، هناك 510 تجار عبر الإنترنت هم أعضاء في نظام الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقة ما بين البنوك. وإلى نهاية جويلية 2024، بلغ العدد الإجمالي للمعاملات، منذ إطلاق الدفع عبر الإنترنت، 45,837,076 عملية دفع إلكتروني.

وقدر التجمع القيمة الإجمالية للتعاملات الخاصة بالدفع الإلكتروني منذ بدايتها في 2016 إلى جويلية 2024، بحوالي 84.489.614.558,27 دينارا جزائريا، أي أكثر من 84.4 مليار دينار جزائري، بينما بلغ عدد العمليات، في الفترة من 2016 إلى جويلية 2024، حوالي 45.836.076 عملية دفع، أي أكثر من ألف و800 مليار دينار سحب عن الموزعات الآلية.

في نفس السياق، قدرت قيمة عمليات السحب من الموزعات الإلكترونية، والتي قام بها الجزائريون، خلال الفترة من جانفي إلى نهاية جويلية من السنة الجارية، 1.806.122.783.500 دينار جزائري، بعدد عمليات سحب بلغت خلال سبعة أشهر 96.868.895 عملية.

أما في مجمل الفترة من 2016 إلى نهاية جويلية 2024، فإن عدد عمليات السحب التي أجراها الجزائريون بلغت 615.447.826 عملية سحب، بقيمة إجمالية بلغت 10.769.375.055.500 دينار جزائري، أي أكثر من 10 آلاف مليار دينار جزائري.

بالمقابل، بلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصراف الآلي العاملة بين البنوك إلى غاية نهاية جويلية 2024، نحو 3881 جهازا، وكانت تبلغ نهاية سنة 2023 نحو 3847 جهازا، أي تسجيل زيادة بنحو 34 جهازا في ظرف سبعة أشهر. أما عدد نهائيات الدفع الإلكتروني "تي بي أو" المستغلة والعملية، فقد بلغت نهاية جويلية 58043 جهازا، بينما كانت نهاية 2023 تبلغ 53191 جهازا، أي تسجيل زيادة بنحو 4852 جهازا خلال سبعة أشهر.

أزيد من 9 ملايين عملية دفع

على صعيد متصل، تكشف إحصائيات التجمع عن 9.320.614 عملية دفع من 2016 إلى جويلية 2024، بينما بلغ عدد عمليات الدفع خلال سبعة أشهر من 2024، نحو 2.509.612 عملية دفع، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 85.369.371.192,32 دينارا جزائريا، أي أكثر من 85 مليار دينار، بينما بلغت برسم الأشهر السبعة لسنة 2024 22.827.470.201,78 دينارا جزائريا، أي أزيد من 22 مليار دينار.

أكثر من 18 مليون بطاقة دفع متداولة

وبالنسبة لبطاقات الدفع، فإن عددها إلى غاية نهاية جويلية 2024، قدرت بنحو 18.830.876 بطاقة، منها 14.684.786 بطاقة ذهبية و3.946.749 بطاقة بنكية خاصة، مقابل 199.341 بطاقة أعمال.

للإشارة، كشفت تقديرات إحصائية لتجمع النقد الآلي برسم عام 2023، عن إحصاء نحو 4 ملايين عملية دفع إلكتروني على امتداد السنة 2023، وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات ما يزيد عن 31.5 مليار دينار، بالمقابل، قدر عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني بـ475 تاجرا ومتعاملا ومؤسسة، شهد عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني ارتفاعا بنحو 100 تاجر، وبنسبة نمو بلغت 77 بالمائة.

وأفادت الإحصائيات الخاصة للتجمع بلوغ مجموع عمليات الدفع الإلكتروني 25.570.257 عملية، بينما قدرت قيمة هذه التعاملات بـ27.428.273.650 دينارا جزائريا، أي أكثر من 2700 مليار سنتيم.

بالمقابل، قدرت عمليات السحب من خلال الموزعات الآلية خلال سنة 2023، بنحو 174,415 مليون عملية، مقابل تسجيل 128,035 مليون عملية خلال 2022، بينما بلغ مجموع عمليات السحب من الموزعات الآلية للنقود في جانفي 2024 نحو 14,660 مليون عملية سحب. أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة السحوبات من الموزعات الآلية للنقود السنة الماضية 3.262,246,367,500 دينار جزائري خلال 2023، مقابل 2.182,896,695,000 دينار جزائري خلال 2022، بينما بلغت قيمة السحوبات من الموزعات الآلية خلال جانفي 2024 بنحو 265.629,378,000 دينار جزائري.

وشهد عدد الموزعات الآلية للنقود ارتفاعا، حيث بلغ مجموع الموزعات عام 2023 ما يعادل 3847 موزعا، مقابل 3640 موزعا في نهاية 2022، وقد بلغ عدد الموزعات مع نهاية جانفي 2024، نحو 3844 موزعا آليا للنقود، وقد ارتفع عدد الموزعات ما بين 2023 و2022 بنحو 207 موزع إضافي.

عدد بطاقات الدفع بلغت نهاية جانفي 2024 أزيد من 16 مليونا

وبخصوص البطاقات المتداولة، سواء البنكية أو البريدية (الذهبية)، فقد بلغ مجمع البطاقات إلى نهاية جانفي 2024، ما معدله 16.701.622 بطاقة، من بينهم 12.693.459 بطاقة ذهبية و3.813.218 بطاقة بينبنكية خاصة، إلى جانب 194.945 بطاقة أعمال، وقد قدر عدد البطاقات مع نهاية سنة 2023 بحوالي 16.509.507 بطاقة، منها 12.487.304 بطاقة ذهبية.

حظيرة نهائيات الدفع يرتفع إلى أزيد من 53 ألفا

أما فيما يتعلق بحظيرة نهائيات الدفع، فقد بلغت إلى غاية نهاية جانفي 2024 ما مستواه 53765 نهائيا، بينما كانت تقدر بحوالي 53191 نهائيا مع نهاية سنة 2023، مقابل 46263 نهائي دفع في نهاية 2022. وتكشف الإحصائيات عن تسجيل نمو، وإن كانت حظيرة نهائيات الدفع تظل محدودة، نسبيا، مقارنة بالشبكة التجارية والاقتصادية.

وقد قدرت عدد العمليات الخاصة بالدفع مع نهاية 2023، بنحو 3.997 مليون عملية، بينما بلغت مع نهاية جانفي 2024 نحو 422.782 عملية دفع، وبلغت قيمة العمليات الخاصة بالدفع خلال سنة 2023 نحو 31518739249,37 دينارا جزائريا، أي قرابة 31,5 مليار دينار، بينما قدرت قيمة عمليات الدفع في جانفي 2024 بحوالي 3,374 مليار دينار، علما أن عدد العمليات عام 2022 قدرت بنحو 2,7 مليون عملية وبقيمة 19,3 مليار دينار.