موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستكشف عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، على الساعة (13:00) زوالا، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.

ووفق البيان فإن الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، يأتي بعد الفصل في الطعون.

وجاء في بيان لذات المحكمة، أنه "في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 260 من الأمر رقم 21-201 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وبعد الفصل في الطعون، تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) زوالا".