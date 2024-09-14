الأمن يوجه نداء للجمهور

وجهت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني لناحية الغرب وهران، نداء للجمهور في قضية النصب المتابع فيها المشتبه فيهما المدعوين (ز.ن) و(ق.ع).

وكشف بيان لذات المصلحة، أن النداء جاء "طبقا لنص المادة من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن "مجلس قضاء وهران"، الناص على توجيه نداء للجمهور في قضية النصب".

وفي هذا الصدد، دعا الأمن بوهران "كل شخص يكون قد وقع ضحية لسالفي الذكر، التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثانية، لدى محكمة فلاوسن، مجلس قضاء وهران، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".