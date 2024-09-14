تصدير معدات كهربائية إلى العراق

باشر مجمع "سونلغاز" عملية تصدير معدات كهربائية هامة نحو دولة العراق، حسبما أفاد به بيان له، اليوم السبت، مبرزا نجاحه في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وسيتم تنظيم مراسم عملية التصدير، اليوم السبت، بمصنع شركة جنرال إلكتريك آلجيريا توربين "جيات"(GEAT) بباتنة، وهي شركة مساهمة بين "سونلغاز" والمتعامل الأمريكي جنرال إلكتريك (GE)، يتم بفضلها تصدير شحنة هامة من المعدات الكهربائية إلى الشركة العراقية "توريس أرم فور باور جينيراسيون أويل ترايدينغ آند تروسبورتايشن"، وفقا للبيان.

ويتعلق الأمر بتصدير مولد للتوربينات الغازية من نوع "h53" و"0h5" بقوة300 ميغاواط، إضافة إلى ملحقات، يضيف ذات المصدر.

وتأتي هذه العملية - حسب المجمع - في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية وتثمين المنتوج الوطني.

وفي هذا السياق، أكدت "سونلغاز" على "مواصلة برامجها الإستراتيجية في رفع قيمة صادراتها ودعم مستوى الإدماج الوطني، حيث نجحت عن طريق شركاتها الفرعية وفي "ظرف قياسي" في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي، ما يؤكد فاعليتها الاقتصادية في تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد".

كما تأتي هذه العمليات لتؤكد "مساهمة المجمع الكبيرة في تعزيز سلسلة القيمة في قطاع الطاقة وتحقيق النمو والازدهار وتطوير الخبرات المحلية"، وتبرز "دوره الفعال في دعم عجلة التنمية الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها السلطات العليا للبلاد"، تضيف سونلغاز.