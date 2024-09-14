الشلف: الإطاحة بعصابة تسطو على المحلات

أطاحت مصلحة الأمن الحضري الخارجي، بأمن ولاية الشلف، بأفراد عصابة إجرامية، مختصة في السطو على المحلات، مع استرجاع المسروقات.

وقد تمت العملية الأولى، على إثر دوريات تأمينية لعناصر الشرطة، في ساعة متأخرة من الليل، تم من خلاها كشف عملية سطو على محل مع حجز أدوات تمثلت في مفك مسامير وأقنعة.

وكان اثنان من أفراد العصابة يستعملان دراجة نارية في نشاطهم الإجرامي. وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيفهم تباعا، بعد محاولتهم الفرار.

وفي عملية أخرى، جرت عقب التحقيق الذي تمت مباشرته بخصوص سرقة 290 مليون من محل تجاري، وبفضل الأبحاث والتحريات الميدانية، تم توقيف شخصين، واسترجاع جل المبلغ المسروق من داخل مسكني المشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفين قضائيين ضد المشتبه فيهم، وقدموا بموجبهما أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوقادير.