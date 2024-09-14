أزمة ملاعب مع انطلاقة الموسم الجديد

سيعود فريق شباب بلوزداد للاستقبال بملعب 20 أوت 55 بالعناصر، وستجري القمة التقليدية بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، فيما تمت برمجة أولى المباريات التي سيستقبل فيها اتحاد العاصمة ونادي بارادو ومولودية الجزائر منافسيها وتصنيفها في خانة ملعب لم يحدد بعد، وهي الخانة التي صنف فيها أيضا الملعب الذي يستقبل فيه شباب قسنطينة خارج الديار (بسبب العقوبة) ضيفه ترجي مستغانم، برسم الجولة الأولى، وأخيرا يرحل الصاعد الجديد أولمبيك أقبو إلى ملعب الوحدة المغاربية ببجاية للاستقبال هناك لعدم تأهيل ملعبه.

هكذا سيكون الشكل العام لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024/2025 لبطولة المحترف الأول، بحسب الرزنامة التي كشفت عنها رابطة كرة القدم المحترفة، والذي ستعطى انطلاقته يوم 19 سبتمبر المقبل، وستكون الجولة الأولى منه مبتورة من 5 مباريات كاملة، بسبب التزام فرق مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة بالمنافسة القارية، مع تأجيل مباراة مولودية وهران وشبيبة الساورة إلى تاريخ 24 سبتمبر.

وتواجه رابطة كرة القدم المحترفة مشاكل كبيرة في ضبط رزنامة الموسم الجديد، بسبب وضعية الملاعب التي أغلقت لدواعي الصيانة أو لأسباب إدارية وتنظيمية.

وأوصد ملعبا 5 جويلية ونيلسون مانديلا أبوابهما لأشغال الصيانة وترميم أرضية الميدان، وسيبقيان على هذا الحال إلى غاية نهاية أكتوبر الجاري، وفيما لن يتم اعتماد ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو وعلي عمار بالدويرة للمنافسة الرياضية إلى غاية تسوية وضعيتهما الإدارية (غياب هيئة إدارية مؤهلة لتسيير للملعب)، فيما يشترط والي ولاية البليدة فتح ملعب مصطفى تشاكر (المغلق بشكل شبه كامل منذ مارس 2022) بغياب الجمهور عن المباريات، فيما يوجد ملعب عمر بن رابح في وضعية سيئة، وتبقى السلطات المحلية لدائرة الرويبة رافضة استقبال مباريات الأندية العاصمية على ملعب سالم مبروكي.

برنامج الجولات الأربع الأولى

الجولة 1

الخميس 19 سبتمبر

وفاق سطيف – مولودية البيض (ملعب 8 ماي 45)

الجمعة 20 سبتمبر

أولمبيك أقبو – نجم مقرة (ملعب الوحدة المغاربية

نادي بارادو – جمعية الشلف (ملعب لم يحدد بعد)

الثلاثاء 24 سبتمبر

مولودية وهران – مولودية البيض (ملعب ميلود هدفي)

الثلاثاء 1 أكتوبر

شبيبة القبائل – مولودية الجزائر (ملعب 1 نوفمبر بتيزي زوز)

شباب قسنطينة – ترجي مستغانم (دون جمهور / ملعب لم يحدد بعد)

الأربعاء 2 أكتوبر

إتحاد خنشلة – شباب بلوزداد (ملعب بن جامع عمار)

إتحاد العاصمة – إتحاد بسكرة (ملعب لم يحدد بعد)

الجولة 2

الخميس 26 سبتمبر

شباب بلوزداد – وفاق سطيف (ملعب 20 أوت 55)

الجمعة 27 سبتمبر

شبيبة القبائل – أولمبيك أقبو (ملعب 1 نوفمبر)

مولودية الجزائر – نادي بارادو (ملعب لم يحدد)

مولودية البيض – إتحاد بسكرة (ملعب زكريا مجدوب)

السبت 28 سبتمبر

شبيبة الساورة – إتحاد خنشلة (ملعب 20 أوت 55 ببشار)

ترجي مستغانم – مولودية وهران (ملعب بن سعيد محمد – دون جمهور)

نجم مقرة – إتحاد العاصمة (ملعب الأخوة بوشليق – دون جمهور)

جمعية الشلف – شباب قسنطينة (ملعب محمد بومزراق)

الجولة 3

الجمعة 4 أكتوبر

مولودية وهران – جمعية الشلف (ملعب ميلود هدفي)

أولمبيك اقبو – شبيبة الساورة (ملعب الوحدة المغاربية)

وفاق سطيف – نجم مقرة (ملعب 8 ماي 45)

السبت 5 أكتوبر

نادي بارادو – شبيبة القبائل (ملعب لم يحدد بعد)

إتحاد العاصمة – مولودية البيض (ملعب لم يحدد بعد)

الأحد 6 أكتوبر

شباب قسنطينة – مولودية الجزائر (ملعب بن عبد المالك رمضان – دون جمهور)

إتحاد بسكرة – شباب بلوزداد (ملعب 18 فيفري- العالية)

إتحاد خنشلة – ترجي مستغانم (ملعب حمام عمار)

الجولة 4

الجمعة 11 أكتوبر

نادي بارادو – أولمبيك اقبو (ملعب لم يحدد بعد)

شبيبة الساورة – وفاق سطيف (ملعب 20 أوت 55 ببشار)

السبت 12 أكتوبر

شباب بلوزداد – مولودية البيض (ملعب 20 أوت 55)

ترجي مستغانم – إتحاد العاصمة (ملعب بن سعيد محمد)

شبيبة القبائل – شباب قسنطينة (ملعب 1 نوفمبر تيزي وزو)

نجم مقرة – إتحاد بسكرة (ملعب الأخوة بوشليق)

جمعية الشلف – اتحاد خنشلة (ملعب محمد بومزراق)

مولودية الجزائر – مولودية وهران (ملعب لم يحدد بعد)