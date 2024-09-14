عجالي سيدرب ناديا عريقا

سيشرف التقني الجزائري، لخضر عجالي، على العارضة الفنية لنادي عريق في القارة السمراء، سبق له أن حقق ثلاث مرات لقب كأس إفريقيا للأبطال.

وكشفت وسائل إعلام غينية أن لخضر عجالي (52 سنة) تم اختياره من بين 60 ملفا لمدربين تقدموا بطلبات الترشح لتدريب النادي الغيني حافيا كوناكري، منها 10 ملفات استوفت الشروط والمعايير.

وأشارت ذات المصادر إلى أن خريج مدرسة نصر حسين داي، الذي خاض عددا من تجارب التدريب في الجزائر والكويت وليبيا ومع منتخب تنزانيا، وقّع عقدا يمتد لموسمين، على أن يباشر مهامه بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل، مع أول حصة تدريبية بملعب بيتي سوري.

شعيب كحول