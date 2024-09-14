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مجتمع

الجلفة: إيقاف مروج مخدرات بحوزته أسلحة ومنظار مراقبة

14 سبتمبر 2024 ()
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تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين، التابعة لأمن ولاية الجلفة، من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر، متورط في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمتاجرة بها (كيف معالج)، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من دون أي مبرر قانوني (سيف وسكاكين)، إلى جانب حيازة عتاد مراقبة حساس (منظار مراقبة).

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات مؤكدة وصلت إلى مصالح الأمن، تفيد بأن المشتبه فيه، وهو مسبوق قضائيا، يقوم بنقل كمية من المخدرات بهدف المتاجرة بها عبر شاحنة.

وعقب استغلال هذه المعلومات بدقة، تم إعداد خطة محكمة أسفرت عن توقيفه وتفتيش مركبته، حيث تم ضبط بحوزته كمية من المخدرات تقدر بـ55 غراماً من الكيف المعالج، ثلاثة سكاكين ومبلغ مالي قدره 62,000 دج.

وفي إطار توسيع دائرة التحقيق، وبتنسيق دائم مع النيابة العامة، تم تفتيش منزل المشتبه فيه، حيث تم العثور على:  منظار مراقبة وسيف كبير الحجم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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