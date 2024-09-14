طلاق بالتراضي بين شبيبة الساورة والمدرب شريف الوزاني

أعلن فريق شبيبة الساورة، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، اليوم السبت عن فسخ عقد المدرب شريف الوزاني سي الطاهر بالتراضي، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025، المقرر يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم فسخ العقد بالتراضي بين المجلس المؤقت الذي يسير شبيبة الساورة والمدرب سي طاهر شريف الوزاني، بناءً على طلب المدرب المحترم لأسباب شخصية دفعته لعدم مواصلة المشوار على رأس العارضة الفنية للفريق. الإدارة تشكر المدرب على كل ما قدمه وتتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية."

وكان فريق الساورة قد تعاقد مع شريف الوزاني في يوليو الماضي للإشراف على الفريق خلفًا لفؤاد بوعلي، الذي لم يُمدد عقده. وعاد الوزاني، اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 57 عامًا، إلى التدريب بعد غياب دام عامين، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع نادي بارادو (2021-2022). أشرف الوزاني على تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وأجرى بعض اللقاءات الودية.

ومن المتوقع أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب 20 أوت، تحت إشراف المدرب المساعد لخضاري لخضر ومصطفى جاليت، بانتظار تعيين مدرب رئيسي.

وسيفتتح فريق شبيبة الساورة الموسم الجديد بمواجهة مولودية وهران يوم الثلاثاء 24 سبتمبر بملعب "ميلود هدفي" في وهران، ضمن الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.