تصدير شحنة هامة من قطع غيار العدادات الإلكترونية للكهرباء إلى تونس

قام مجمع سونلغاز، اليوم السبت، بتصدير شحنة هامة من مختلف قطع غيار العدادات الإلكترونية للكهرباء إلى تونس، في إطار الجهود الرامية إلى رفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، وفقًا لبيان صادر عن المجمع.

وذكر البيان أن قطع الغيار تم تصنيعها بواسطة الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سايغ)، الذراع الصناعي لمجمع سونلغاز، في وحدة العلمة. تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على المحروقات وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تطوير وتصدير المنتجات المحلية.

وتأتي عملية التصدير هذه بعد إطلاق شحنة الأسبوع الماضي من مصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية التابع لشركة "سايغ"، حيث تم تصدير 433 عمود شحن تم تصنيعها في نفس الوحدة.

وأضاف المجمع أنه وقّع، عبر شركته الفرعية "سايغ"، عدة عقود واتفاقيات لتصدير أنواع مختلفة من المعدات وقطع الغيار الكهربائية إلى الأسواق الخارجية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى السوق الوطنية.