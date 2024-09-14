البليدة: حجز أكثر من 60 ألف وحدة من الألعاب النارية

حجزت مصالح أمن ولاية البليدة أكثر من 60,000 وحدة من الألعاب النارية التي تشكل خطرًا على مستخدميها والمحيطين بهم، وفقًا لبيان صدر اليوم السبت عن هذا الجهاز الأمني. هذه العملية تأتي في إطار جهود مكافحة ظاهرة الترويج للمفرقعات التي تتزايد عادةً قبيل الاحتفال بالمولد النبوي.

ووفقًا لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، فقد تمكنت العناصر الأمنية من حجز كمية كبيرة من الألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام. وتم اتخاذ تدابير أمنية وقائية لمكافحة هذه التجارة غير القانونية، مثل تحديد هوية المروجين، أماكن بيع وتخزين هذه المواد، وتشديد الرقابة عبر الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة خلال الليل والنهار.

كما تم وضع مخطط أمني يشمل تعزيز التواجد الأمني على المحاور الرئيسية للمدينة والشوارع الكبرى، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات لضمان الأمن. وتم التركيز أيضًا على الجانب التحسيسي، من خلال حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر الألعاب النارية على الصحة والسلامة العامة.