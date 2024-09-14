بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة

أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 للرجال، التي ستقام من 12 إلى 28 سبتمبر 2025 في الفلبين، عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة بجانب إيطاليا، أوكرانيا، وبلجيكا.

كما وقع المنتخب المصري، حامل لقب البطولة الإفريقية، في المجموعة الأولى مع الفلبين، إيران، وتونس. أما المنتخب الليبي، الممثل الإفريقي الرابع، فسيلعب في المجموعة السابعة مع اليابان، كندا، وتركيا.

يُذكر أن هذه النسخة من البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 32 منتخبًا، وسيتأهل المنتخبان الأولان من كل مجموعة إلى الدور التصفوي. المنتخب الجزائري تأهل بعد بلوغه نهائي البطولة الإفريقية 2023، حيث خسر أمام مصر 3-1.

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: الفلبين - إيران - مصر - تونس

المجموعة الثانية: بولونيا - هولندا - قطر - رومانيا

المجموعة الثالثة: فرنسا - الأرجنتين - فنلندا - كوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية - كوبا - البرتغال - كولومبيا

المجموعة الخامسة: سلوفينيا - ألمانيا - بلغاريا - الشيلي

المجموعة السادسة: إيطاليا - أوكرانيا - بلجيكا - الجزائر

المجموعة السابعة: اليابان - كندا - تركيا - ليبيا

المجموعة الثامنة: البرازيل - صربيا - تشيكيا - الصين.