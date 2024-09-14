الشلف: استرجاع 7 كلغ ذهب بقيمة مالية فاقت 10 مليارات

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 03 أشخاص مشتبه فيهم، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، تورطوا في التهريب، والتجارة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، حسب بيان لمصالح الأمن تلقت "الخبر" نسخة منه.

وجاءت هذه العملية، حسب نفس المصدر، على إثر تحريات ميدانية لعناصر المصلحة، والتي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت عن توقيف المتورطين، واسترجاع كمية معتبرة من الذهب قدرت بـ 6.738 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري بمركبتين سياحيتين، تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات حوالي 10 مليارات سنتيم.

كما كشفت التحقيقات التي باشرها محققو المصلحة، أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل تهريب الذهب، ليتم بيعه بطرق غير شرعية. كما أظهرت التحقيقات بالموازاة تعاملات مالية ضخمة للمشتبه بهم، الذين قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، عن وقائع تبييض الأموال، والتهرب الضريبي، ومخالفة التشريع، والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، وكذا ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، وعدم الفوترة.