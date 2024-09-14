الموت يغيب الفنانة المصرية ناهد رشدي

غيب الموت الفنانة المصرية، ناهد رشدي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 68 عاماً.

وأعلنت عن هذا الخبر، ابنتها دينا سعد، قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى .. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

وبالموازاة كتب محمد سعد زوج الراحلة، عبر حسابه على "فايسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي .. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة بالقاهرة.

ولدت الفنانة ناهد رشدي في 15 سبتمبر عام 1956، ورحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.

حيث تخرجت الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ 40 عاما.

وبدأت "رشدي" مسيرتها الفنية عام 1979 مع الفنان عبد المنعم مدبولي في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة"، ولُقبت بـ "الحصان الأسود" في التسعينيات بعد تقديم 6 أعمال عام 1996.كما اشتهرت بدورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بتقديم شخصية سنية ابنة عبد الغفور البرعي، وقد حقّق مشهد زفافها في المسلسل انتشارًا بين محبّي المسلسل الذي جسد بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت "رشدي" في تصريحات إعلامية سابقة: إنها توقّفت عن العمل لمدة ثماني سنوات بسبب مرضها، وكانت تكتفي بالعمل في المسرح في ذلك الوقت.

وتملك الفنانة في مسيرتها أكثر من 80 مسلسلا تلفزيونيا شاركت الراحلة في بطولتهم.

فيما يعتبر دورها الأشهر على الإطلاق، حينما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.