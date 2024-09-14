مخطط أمني لتأمين احتفالات المولد النبوي الشريف

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بوضع خطة أمنية خاصة لتأمين الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، المقررة ليوم الإثنين 16 سبتمبر، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

وحسب بيان للأمن الوطني، سيتم تعزيز الوجود الأمني في الأماكن العامة، الأسواق، والشوارع، مع تكثيف الجهود لمحاربة التجارة غير الشرعية للمفرقعات والألعاب النارية.

وقد أسفرت العمليات الأمنية التي جرت خلال شهر سبتمبر عن تفكيك شبكات إجرامية مختصة في تبييض العائدات الإجرامية، وحجز أكثر من 190 ألف وحدة من المفرقعات.

كما دعت مصالح الأمن الأولياء إلى توعية أبنائهم حول مخاطر استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، خاصة في الفترات الليلية، حفاظاً على السلامة العامة. وأتاحت للمواطنين وسائل الاتصال مثل الرقم الأخضر 48-15، وشرطة النجدة 17، وتطبيقة "ألو شرطة" للإبلاغ عن أي حوادث.