رئيس المجلس الأوروبي يهنئ الرئيس تبون

بعث رئيس المجلس الأوروبي، السيد شارل ميشال، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه لولاية جديدة، معبرًا عن "أحر تهانيه وأمنياته بالنجاح"، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

وجاء في البيان: "بعث رئيس المجلس الأوروبي، السيد شارل ميشال، رسالة تهنئة إلى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، معبرًا له فيها عن أحر تهانيه وأمنياته بالنجاح".

وبهذه المناسبة، "أكد رئيس المجلس الأوروبي للسيد الرئيس التزامه بالعمل معه في إطار الاحترام المتبادل والثقة، من أجل تعميق علاقاتنا المبنية على اتفاق الشراكة، ولا سيما في مجالات الأمن الطاقوي والاستقرار الإقليمي، باعتبار الجزائر شريكًا أساسيًا، خاصة في الأمن والاستقرار".