رئيس جمهورية التشيك يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية

بعث رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، أكد فيها استعداده لترقية علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين في مختلف المجالات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعث رئيس جمهورية التشيك، السيد بيتر بافل، رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر فيها عن أحر تهانيه لإعادة انتخاب السيد الرئيس، مؤكداً استعداده لترقية علاقات الصداقة التي تربط الشعبين في مختلف المجالات، متمنياً له دوام الصحة والعافية."