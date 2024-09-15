سليماني يعود إلى بلجيكا

سافر المهاجم الجديد - القديم لشباب بلوزداد، إسلام سليماني، إلى بلجيكا لمدة 48 ساعة، من أجل تسوية بعض الأمور الخاصة مع فريقه السابق ميشلين، قبل العودة إلى الجزائر.

وتعذر على سليماني مرافقة فريقه في رحلته إلى العاصمة المالية باماكو، التي شهدت هزيمة الشباب في جولة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية، أمام نادي الجمارك البوركينابي، بهدف دون رد، وهذا لكون الهداف التاريخي للمنتخب الوطني غير مؤهل للمشاركة في المنافسة القارية لغاية دور المجموعات (في حال تأهل الفريق).

ويرتقب أن يدشن سليماني عودته إلى البطولة الجزائرية، بعد 11 سنة من الغياب، يوم 26 سبتمبر الجاري، بمناسبة استقبال وفاق سطيف بملعب 20 أوت 55.

شعيب كحول