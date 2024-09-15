المولد النبوي: اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم، أن وكالاتها التجارية ستبقى في خدمة الزبائن، وستكون مفتوحة بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يصادف يوم غد الإثنين.

وجاء في بيان المؤسسة: "لضمان استمرارية الخدمات، طوال هذا اليوم، سيكون الدوام من الساعة 10.00 صباحا إلى 15.00 مساء، على مستوى ولايات شمال الوطن".

وأضافت أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة هي: الرويبة، القبة، حسين داي، عيسات إيدير، حيدرة، بئر توتة، سيدي عبد الله، الأبيار، العاشور. وعلى مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية المركزية المتواجدة بمقرات الولايات.

وبالنسبة لولايات جنوب الوطن، أشارت إلى أنه سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية المركزية المتواجدة بمقرات الولايات، من الساعة 08.00 صباحا إلى 12.00 زوالا.