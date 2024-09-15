صاروخ يمني يصيب ضواحي تل أبيب

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه تم إطلاق صاروخ فوق صوتي، استغرق 12 دقيقة ليصل الأراضي المحتلة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث: "الصاروخ الفوق صوتي قطع مسافة تقدر بـ2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وعلى إسرائيل توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر".

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عبرية أن شرطة الاحتلال أشارت إلى أن الصاروخ اليمني سقط في بلدة كفار دانيال في منطقة قريبة من مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأضافت أن الصاروخ تسبب في حرائق وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

كما سارع جيش الاحتلال إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب فشل الدفاعات الجوية في رصد وصد الصاروخ.