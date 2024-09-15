إصابة 20 شخصا في حادثي مرور

خلف حادثا مرور، وقعا اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا، بكل من ولايتي وهران وقسنطينة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، بأن الحادث الأول وقع بولاية وهران، حيث "تدخلت مصالحنا على الساعة التاسعة و25 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنتين ذواتي مقطورة بالطريق 62 أ، ببلدية ودائرة واد تليلات، مخلفا إصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة، وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي".

أما بالنسبة للحادث الثاني، فقد "وقع على الساعة العاشرة و45 دقيقة، بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية ديدوش مراد، دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة، حيث خلف 10 مصابين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي".