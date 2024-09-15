"تهميش إفريقيا طال أمده"

شارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في القمة الافتراضية "النداء العالمي لقمة المستقبل"، التي ترأسها مناصفة رئيس جمهورية ناميبيا ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي كلمة ألقاها رئيس الجمهورية، أكد فيها أن "عالمنا اليوم يمر بمنعطف مصيري بالغ الخطورة والحساسية من جراء المخاطر المتراكمة لمختلف التحديات الأمنية والتنموية والمناخية".

وقال الرئيس "إن قمة المستقبل ينبغي ألا تكون مجرد مناسبة عابرة، فإن هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه، أولا كمحطة فارقة لتجديد التزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في الميثاق الأممي، تلك المبادئ التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة".

وتابع الرئيس تبون: "ثانيا، هي فرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساع هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تثقل كاهل المجموعة الدولية. وثالثا، كركيزة صلبة لاستشراف آفاق مستقبل أفضل، في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، وتنهي التهميش الذي طال أمده بالنسبة للدول الإفريقية.

ومنظومة تستجيب لاستغاثة الشعوب المضطهدة وتمحي آفة من آفات العهود الغابرة، ألا وهي آفة الهيمنة والاحتلال والاستعمار". كما دعا رئيس الجمهورية قادة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل، وإلى حشد الجهود بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظ مصالح الأجيال القادمة والحالية.