ملعب حسين آيت أحمد.. إدارة شبيبة القبائل تطمئن

طمأنت إدارة شبيبة القبائل جماهير الفريق بخصوص الاستقبال في الملعب الجديد، حسين آيت أحمد، خلال الموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة "الكناري"، في بيان رسمي، أن رئيس مجلس إدارة الفريق، الهادي ولد علي، تواصل هاتفيا مع أمين مسلوق، الرئيس المؤقت لرابطة كرة القدم المحترفة، وتم الاتفاق على برمجة كل مباريات الشبيبة للموسم الكروي 2024/2025 بملعب حسين آيت أحمد، بعد تجاوز وتذليل كل العقبات التنظيمية التي كانت قد دفعت رابطة كرة القدم المحترفة إلى برمجة أولى مباريات شبيبة القبائل للموسم القادم واستقبال كل من أولمبيك أقبو (26 سبتمبر) ومولودية الجزائر (1 أكتوبر) على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وكان مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، عزيز طاهير، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن كل الإجراءات قد تمت من أجل تكفل "الديجياس" بتسيير وصيانة هذا الصرح الرياضي الكبير، وحتى تبدأ الشبيبة موسمها الجديد من هذا الملعب التحفة، الثالث في تاريخ الشبيبة التي عرفت أولا ملعب أوكيل رمضان، منذ التأسيس ولغاية نهاية السبعينات، قبل الانتقال إلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، ومنه إلى ملعب حسين آيت أحمد.