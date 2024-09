Flambée des prix des légumes à la veille du Mawlid Ennabawi

La flambée des prix est de retour dans les marchés de la wilaya de Blida, comme à chaque année, à la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Ce phénomène persistant se produit sans justification claire, avec des écarts considérables entre les prix pratiqués dans les marchés de gros et ceux des détaillants, ce qui soulève de nombreuses questions sur les responsables de cette situation.

Concernant les légumes, la courgette a vu son prix quadrupler, atteignant 300 dinars le kilogramme chez les détaillants, contre 200 dinars au marché de gros de Bougara. Le navet n’échappe pas à la règle non plus, avec un prix de 250 dinars chez les détaillants, contre 150 dinars au marché de gros. Le prix de la carotte a, également, connu une hausse rapide, passant de 50 à 150 dinars en deux jours. Quant à la tomate, son prix a varié de 70 à 150 dinars chez les détaillants, avec un prix de gros de 110 dinars. Le poivron doux a aussi atteint un prix inhabituel de 150 dinars, malgré une faible demande en cette période. L’oignon, un aliment de base, a vu son prix grimper à 150 dinars, contre 110 à 120 dinars précédemment.

Les prix de la viande blanche, notamment le poulet, ont varié entre 470 et 530 dinars, selon les bouchers, malgré les efforts des autorités pour injecter davantage de stock sur le marché local afin de compenser le manque.

Selon Lotfi Mohamed Wahid, porte-parole de l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur, l’augmentation des prix durant les fêtes religieuses est principalement attribuée aux grossistes.

Il a suggéré que la solution réside dans la "numérisation des marchés de gros" à travers la création de "plateformes numériques" pour assurer une transparence dans les échanges commerciaux, ce qui permettrait de lutter progressivement contre la spéculation.