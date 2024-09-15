ضبط بضاعة مهربة ببجاية

أشارت مصالح الجمارك الجزائرية في بيان لها أنه إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بإخضاع حاويتين للفحص الدقيق، من قبل الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح كل من مفتشية الأقسام للجمارك ببجاية و قطاع النشاط للرقابة اللاحقة ببجاية، تم معاينة بضاعة محظورة تندرج ضمن فئة المفرقعات والألعاب النارية، تمثلت في- 1233000 وحدة من الشموع الشرارية و- 7152 وحدة شماريخ ذات الحجم الكبير (935 ملم) تم ضبطها على متن الحاويتين مموهة بإحكام بواسطة بضاعة أخرى مصرح بها تمثلت في 24000 وحدة من مصابيح الإنارة و 66250 وحدة من أجزاء مصابيح الإنارة.

وعملا بالتشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما في هذا الإطار، تم حجز البضاعة محل غش وتلك التي تخفي الغش، كما تم رفع مخالفتين ضدّ خمسة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.