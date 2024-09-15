الدرك الوطني يحجز أكثر من مليون وحدة من المفرقعات

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططاً أمنياً وقائياً خاصاً بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكشفت مصالح الدرك الوطني في بيان لها، أن المخطط يأتي بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة 1446 هجرية، الموافقة لسنة 2024 ميلادية، وقصد تهيئة أجواء احتفالية آمنة تسودها السكينة والطمأنينة.ويشمل المخطط تأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعّالة وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.كما يعتمد مخطط الدرك الوطني، على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية حفاظا على الأمن والسكينة العموميين.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وتكثيف الدوريات لضمان التدخل السريع والفعّال عند الضرورة. ومكّن المخطط لغاية الآن من معالجة 109 قضايا وتوقيف 122 شخصا، مع حجز ما يقارب 1.130608 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.