فرار مغاربة إلى سبتة

ذكرت صحيفة "Ceuta Actualidad" الاسبانية، أن مئات المهاجرين المغاربة، حاولوا التسلل إلى سبتة الإسبانية على الحدود مع المغرب.

ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مصادر حكومية إسبانية أنه "في الساعة 11.00 تقريبا (بالتوقيت المحلي) تم إطلاق إنذار على حدود سبتة عندما اقتربت مجموعة تضم أكثر من 200 مهاجر مغربي من السياج بهدف دخول الأراضي الإسبانية"، حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجه المتسللين المغاربة.

وأضافت أنه تم نشر قوات الأمن الإسبانية والمغربية على طول الحدود لمنع محاولات تسلل جديدة.

وأظهرت تسجيلات فيديو بثّها ناشطون مغاربة، أمس السبت، مطاردة قوات الأمن في مدينة الفنيدق شمالي المغرب عدداً كبيرا من الشبّان والمراهقين يحاولون العبور إلى سبتة الاسبانية، وهذا ما وضع سلطات المخزن في ورطة كبيرة.