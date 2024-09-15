طائرة مسيّرة لحزب الله تستهدف قاعدة صهيونية بالجليل

أفادت مصادر عبرية اليوم الأحد، بسقوط عدد من الإصابات جراء انفجار طائرة مسيّرة داخل قاعدة عسكرية صهيونية في الجليل.

وجاء ذلك بعد لحظات من دوي صافرات الإنذار في كامل مناطق الجليل شمال الكيان المحتل وفي الجولان السوري المحتل، بعد أن أصدر الجيش الصهيوني تحذيرات متتالية بشأن تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

ونشرت منصات إخبارية صهيونية لقطات توثق مرور طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" نحو الكيان.

من جهته، أصدر "حزب الله" اليوم، بيانا قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداء ‏العدو الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من بينهم ‏أطفال، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد، هجوما جويا بِسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفة أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".‏