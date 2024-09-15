هذا الفيلم يمثل الجزائر في الأوسكار

أعلنت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأفلام عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "196 متر- الجزائر" للمخرج شكيب طالب بن دياب لتمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار في طبعتها الـ97 في فئة أفضل فيلم روائي دولي، حسب بيان للمركز الجزائري لتطوير السينما.

وتم اختيار فيلم "196 متر- الجزائر"، - وفق البيان الصادر اليوم الأحد - من قبل اللجنة الجزائرية لانتقاء الأفلام والمكلفة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، و برعاية من وزارة الثقافة والفنون وبالشراكة مع المركز الجزائري لتطوير السينما.

وحاز هذا الفيلم من نوع دراما التحقيقات البوليسية، ومن إنتاج مشترك جزائري - كندي تم تصويره في الجزائر العاصمة في 2022، مؤخرا على الجائزة الكبرى للمهرجان السينمائي الدولي فليكرز رود أيلند بالولايات المتحدة الأمريكية، أين تم تقديمه في عرضه الشرفي العالمي الأول.

ويتناول هذا العمل الروائي الطويل الأول للمخرج بن دياب، والممول من قبل وزارة الثقافة والفنون، قصة اختطاف فتاة، وقد كتب له السيناريو المخرج نفسه، وهو من بطولة عدة أسماء من بينها هشام مصباح ومريم مجقان وعلي ناموس ونبيل عسلي.

وأنجز بن دياب، وهو من مواليد 1982، عددا من الأفلام القصيرة بينها الوثائقي "ابن رشد، رابط حضاري" (2011) والفيلمين الروائيين "دم بارد" (2013) و"روح سوداء" (2018)، وقد شارك بها في عدة مهرجانات سينمائية بالجزائر وخارجها.

وسيتم الإعلان عن الأفلام الدولية المقبولة للمنافسة في هذه الفئة في قائمة أولية في 17 ديسمبر المقبل، ثم في قائمة أخرى نهائية من خمسة أفلام في 17 يناير 2025 والتي ستتنافس فيما بينها على الجائزة حيث سيتم الإعلان عن الفائز في 3 مارس 2025، تاريخ توزيع جوائز الأوسكار.