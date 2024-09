Des migrants marocains franchissent les frontières espagnoles

Des centaines de migrants marocains ont tenté de franchir la frontière pour entrer dans la ville espagnole de Ceuta, située sur la côte nord du Maroc. Ce dimanche, le journal espagnol "Ceuta Actualidad", a rapporté que, vers 11h00 (heure locale), une alerte a été déclenchée lorsque plus de 200 migrants marocains se sont approchés de la clôture frontalière, dans une tentative d'entrer illégalement en territoire espagnol.

En réponse, les autorités espagnoles ont pris la décision de fermer temporairement la frontière pour empêcher cette intrusion.

Des forces de sécurité espagnoles et marocaines ont été rapidement déployées le long de la frontière pour prévenir de nouvelles tentatives de passage. Des vidéos publiées par des militants marocains montrent des forces de sécurité à Fnideq, dans le nord du Maroc, poursuivant un grand nombre de jeunes et d’adolescents qui tentaient de traverser vers Ceuta.

Cette situation a mis les autorités marocaines dans une position délicate, confrontées à un afflux croissant de tentatives de migration illégale vers l’enclave espagnole.