ضبط كمية من الكوكايين في المدية

تواصل الوحدات العملياتية للأمن الوطني جهودها في مكافحة جرائم المخدرات بكل أصنافها، حيث تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، اليوم الأحد.

وجاءت العملية –يضيف البيان- على "إثر معلومات مفادها قيام مشتبه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة ، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا رفقة شريكه ، على متن مركبة سياحية وبعد التفتيش الدقيق للمركبة ، تم العثور على كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية التي كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل أجزاء المركبة المحجوزة."

وأشارت ذات المصالح، إلى أن "التحقيقات المعمقة مع المشتبه فيهما، مكنت أيضا من تحديد هوية وتوقيف سبعة (07) أشخاص آخرين ، وكشف المخطط الإجرامي لهذه الشبكة ، المتمثل في الاستعانة بمركبات من مختلف الأصناف للتمويه أثناء نقل هذه السموم وترويجها بولاية المدية ، بالاعتماد على عدة أشخاص لتوزيعها في الولاية قصد بيعها".

وأسفرت العملية على ضبط وحجز 01- كلغ و 160 غراما من الكوكايين ، 4870 كبسولة من المؤثرات العقلية ، سبعة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام ، منهم سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الثامن ، و مبلغ مالي يقدر بـ: 2193500.00 دج من عائدات المتاجرة بالسموم ومركبتين إحداهما نفعية وأخرى سياحية .

وقد "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال الحيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات الصلبة (كوكايين والمؤثرات العقلية"، حسب المصدر.