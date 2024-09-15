تفاصيل جديدة عن مشروع "بلدنا"

استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الأحد في الجزائر العاصمة، مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية "بلدنا"، علي العلي، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء يندرج في إطار "التحضير لانطلاق المشروع المتكامل المشترك الجزائري-القطري لإنتاج الحليب المجفف على مستوى ولاية أدرار".

و أكد تريكي "التزام القطاع، من خلال المؤسسات التابعة له، على مرافقة المشروع من خلال توفير شبكات الاتصالات بمختلف التكنولوجيات (الثابت والنقال وعبر الساتل) الكفيلة بضمان خدمات ذات جودة من أجل السير الأمثل له بالارتكاز على الحلول التكنولوجية المرتقب اعتمادها".