Nouveaux détails concernant le projet Baladna

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a reçu, dimanche à Alger, le conseiller du Conseil d'administration de la société qatarie Baladna, Ali Al-Ali, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des "préparatifs en prévision du lancement du projet intégré algéro-qatari de production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar", précise la même source.

A cette occasion, le ministre a souligné "l'engagement du secteur à accompagner le projet à travers la mise à disposition des réseaux de télécommunications (fixe, mobile et satellitaire) pour offrir des services de qualité et assurer son bon fonctionnement, en s'appuyant sur les solutions technologiques", selon le communiqué du ministère.