الصاروخ اليمني يفضح فشل الكيان

كشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال الصهيوني، أن سلاح الجو لدى الاحتلال يعتبر محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون وسقط في تل أبيب "فاشلة".

وزعم التحقيق الذي نقلته وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن "أحد صواريخ منظومة "حيتس" أصاب الصاروخ اليمني دون تفجيره بالكامل".

كما زعمت إذاعة الجيش الصهيوني، أن "الصاروخ الذي أُطلق من اليمن لم يفاجئ الدفاعات الجوية، ولا يشكل تهديدا جديدا".

وفيما ذكرت القناة 12 العبرية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة قرب المطار في مدينة اللد المحتلة.

هذا وقد، أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي أن "عملية اليوم تم تنفيذها بصاروخ عالي التقنية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف: "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".

وصباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في أكثر من 20 موقعًا من وسط الأراضي المحتلة، ومدينة "تل أبيب" ومحيطها، ما دفع المستوطنين إلى الاختباء بالملاجئ.

وذكر الإسعاف الصهيوني أن 9 مستوطنين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.