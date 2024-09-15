الوزير الأول يشرف على حفل إحياء المولد النبوي الشريف

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأحد، بجامع الجزائر، برفقة عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني، على مراسم إحياء ليلة المولد النبوي الشريف وتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة حفظ القران الكريم، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وانطلق الحفل بعد صلاة المغرب، -وفق البيان-"بتلاوة جماعية عطرة لآيات من الكتاب الحكيم قام بآدائها تلاميذ مدرسة الإمام مالك بالجزائر العاصمة، وقام بعدها عميد جامع الجزائر بإلقاء درس وموعظة تمحورت حول الشمائل المحمدية".

كما تم في نهاية الحفل، تكريم "ستة من خيرة الشباب والشابات في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا"، يضيف المصدر.

وأشار بيان مصالح الوزير الأول إلى أن الاحتفال جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.