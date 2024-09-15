هل تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة ؟

أكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".

ولم توضح الحملة المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الواقعة.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.

وأضافت: "إطلاق النار وقع في منطقة خارج النادي معروفة بارتفاع معدلات الجريمة"، وأوضحت أن "مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهم البعض، وليس الرئيس ترامب، وتم العثور على سلاح في موقع إطلاق النار".

وأكدت أن "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب".

من جهة أخرى، صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين بأن المرشح ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

هذا وكشف دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، تفاصيل محاولة اغتيال محتملة لوالده مشيرا إلى أن السلطات عثرت على بندقية في مكان قريب من إطلاق النار وألقت القبض على مشتبه به.

وكتب ترامب الابن عبر حسابه على منصة "إكس": "أُطلقت أعيرة نارية في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا، ووفقا لقوات إنفاذ القانون المحلية، تم العثور على بندقية من طراز AK-47 في الأحراش القريبة"، وتم اعتقال شخص مشتبه به.

وقالت شبكة "إن بي سي": "تم نقل المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى مكان آمن من قبل جهاز الخدمة السرية كإجراء احترازي".

يذكر أنه في 13 جويلية الماضي، تمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى أعلى المبنى وفتح النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة ومقتل أحد المتفرجين قبل أن يطلق قناص الخدمة السرية النار عليه.