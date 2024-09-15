ميلوني تؤكد عزمها على تعميق التعاون بين الجزائر وروما

هنأت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء في رسالة التهنئة: " السيد الرئيس والصديق.. أعبر لكم عن تهانيّ الصادقة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية. وأنا متأكدة بأننا معًا، سنواصل العمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تربط روما والجزائر".

وأضافت ميلوني في نص الرسالة: "كما سبق لي وأن أكدت لكم على هامش اجتماع مجموعة السبعة، عزمي على تعميق التعاون الثنائي، والإبقاء على الحوار المستمر بين بلدينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما حول الشرق الأوسط وإفريقيا ودور الجزائر في مجلس الأمن الأممي".

وختمت جورجيا ميلوني "كما أعبر لكم عن سعادتي للتطور الذي يحظى به مخطط ماتيي الإفريقي، متمنية أن يساهم مشروع ديزارتيك الزراعي في تحقيق برنامجكم للأمن الغذائي للجزائر ويصبح نموذجا يُحتذى به في المنطقة."