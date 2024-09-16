تكريم 600 محجبة في رحاب المسجد الأقصى

كرّمت مؤسسة “مسلمات” بالداخل الفلسطيني، أول أمس السبت، أكثر من 600 محجبة، وذلك خلال حفل أقيم في المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ارتدائهن الحجاب، ضمن مشروع يقام للعام الثاني على التوالي. وقالت مديرة المؤسسة المنظّمة للحفل، نسيبة عيسى، في تصريح لـ«الجزيرة نت”، إن هذا الحفل يأتي ضمن مشروع “حجابي هويتي”. وذكرت نسيبة أن الحفل شمل، هذا العام، الفتيات المتحجبات العام الماضي، مضيفة أنه رغم الصعوبات “فما زال شد الرحال للمسجد الأقصى مستمرا”.

من جهتهن، عبّرت المشاركات في هذا الحفل عن فرحتهن بارتدائهن الحجاب، وتكريمهن بالمسجد الأقصى المبارك.



