مجازر في عدة مناطق من قطاع غزة

سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على مناطق في قطاع غزة، منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة "وفا" الإخبارية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة القصاص بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأعلنت المصادر ذاتها عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة، وإصابة عدد آخر من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى المعمداني.

وقصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني مناطق ومنازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنا مع نسف جيش الاحتلال لمنازل شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

فيما قال تلفزيون "نابلس" إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(24 ساعة الماضية) وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا و57 جريحا.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41206 فلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.