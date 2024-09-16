"السنوار سيوجه رسالة للشعب الفلسطيني قريبا"

صرح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، بأن رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، "سيوجه رسالة مباشرة إلى الشعب الفلسطيني والعالم قريبا"، بحسب قوله.

وقال حمدان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إن "يحيى السنوار متواجد داخل فلسطين ولن يغادرها"، مؤكدا أنه "مستعد للاستشهاد ألف مرة لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين".

وأضاف أن "إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها"، متابعا: "الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلا من الاستمرار في القتال".

وأنشأ جهاز الاستخبارات الداخلية الصهيوني (الشاباك)، وحدة خاصة لتعقب واغتيال يحيى السنوار، الذي تعتبره دولة الاحتلال "العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى".

ووفقا للتقرير، تخصص دولة الاحتلال موارد هائلة لملاحقة السنوار، ولكن رغم الجهود المكثفة، فإنه يفلت في كل مرة من الاستهداف بفارق ساعات.