ظاهرة فلكية تزين سماء العالم

سيكون عشاق الليل والفلك في كل أنحاء العالم على موعد، ليلة اليوم الإثنين، مع مشهد ساحر للقمر (البدر العملاق)، الذي سيزين السماء خلال ساعات، إذ يظهر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلفت الأنظار بحجمه الظاهري الضخم ولونه الأحمر أو البرتقالي خلال اللحظات الأولى، لكن، عندما يرتفع في السماء سيبدو حجمه أصغر، وهو مجرد وهم بصري يحدث كل منتصف شهر قمري.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زهرة، عن أن القمر الليلة سيكون ثاني بدر عملاق لعام 2024 من أربعة على التوالي هذا العام، كما يمكن مشاهدته طوال ليل الثلاثاء مقترنا بكوكب زحل، ولأن ظهوره يكون في الموعد الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، لذا يسمى قمر الحصاد.

ويشرق قمر الحصاد العملاق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، ويكون حجمه الظاهري كبيرا عندما يكون قريبا من الأفق، أي في الساعات الأولى من ظهوره، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليا، ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه صغيرا، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، وبعد حلول الليل سيكون قمر الحصاد العملاق مقترنا بكوكب زحل الذي سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة، يمكن مشاهدته من خلال تلسكوب متوسط الحجم.

مصطلح قمر الحصاد هو مصطلح شائع لعدة سنوات، وهي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في هذه الشهور من العام يكون وقت شروق القمر قريبا إلى وقت غروب الشمس لعدة ليال على التوالي في نصف الأرض الشمالي، وتعتبر الأقمار البدر القريبة من الاعتدال الخريفي مميزة، نظرا لأن المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب يصنع زاوية ضيقة مع الأفق عند غروب الشمس.