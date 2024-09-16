تضييق الخناق على شبكات "الحرڤة"

أطاحت مصالح أمن ولاية تيبازة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وأوقفت عددا من مدبري عمليات "الحرڤة".

كشفت مصالح أمن ولاية تيبازة في بيان لها، اليوم، أن فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص للمصلحة الولائية للشرطة القضائية "تمكنت من توقيف 19 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم 6 أشخاص ضالعين في شبكتي تنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر مع تعريض حياة الغير للخطر".

وأفادت ذات المصالح أن القضيتين جاءتا "استغلالا للمعطيات الميدانية التي تحصلت عليها مصالح أمن ولاية تيبازة بخصوص التحضير لرحلات إبحار سرية، انطلاقا من الواجهات البحرية لمدينتي الدواودة وڤوراية، (أقصى شرق وغرب الولاية)، حيث تم تفكيك الشبكتين وتوقيف المنظمين الذين بينت التحريات ضلوعهم في عمليات نصب على ضحايا آخرين، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر من خلال الاستيلاء على أموالهم بعد استدراجهم مقابل إيهامهم بإشراكهم في رحلات إبحار سرية".

العمليتان مكنتا من ضبط وحجز قاربين مجهزين للإبحار مزودين بمعدات وتجهيزات حساسة متمثلة في جهازي اتصال لاسلكي وبوصلة بحرية، 5 خزانات و330 لتر من الوقود، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية تقدر بـ56 مليون سنتيم و4227 يورو من العائدات الإجرامية.

وبعد استيفاء مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمتي القليعة وشرشال.

وتعد هذه العملية النوعية الثانية التي نفذتها مصالح الأمن في ظرف أيام، بعد أن تم توقيف 25 شخصا من بينهم مدبرون لرحلات "الحرڤة" بولاية الشلف.

ب.سليم