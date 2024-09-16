الإعلان عن نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين

سيتم، اليوم الإثنين، الإعلان عن نتائج توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، للذين تقدموا بطلباتهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، حسب ما ورد في بيان لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح البيان أنه "سيتم إبلاغ المعنيين بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على ذات المنصة في النظام المعلوماتي. كما سيتم إعلام المقبولين للتعاقد بعنوان 2025/2024 بالمؤسسات التعليمية المعينين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024، ويتعين على الجميع الالتحاق بها لاستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين، وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024، وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024، يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر".

وفتحت وزارة التربية المنصة الرقمية للتوظيف عن طريق التعاقد في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://tawdif.education.dz ، وهذا في الفترة الممتدة من يوم الإثنين 9 سبتمبر، إلى غاية 14 سبتمبر 2024، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وزارة التربية الوطنية - المنصة الرقمية "توظيف" | الصفحة الرئيسية