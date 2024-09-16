حجز كمية من المفرقعات بغرداية

حجزت مصالح الأمن، أمس، كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية بغرداية.

وأفاد بيان للشرطة: "إثر معلومات واردة إلى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالڤرارة، مفادها قيام مشبوهين بنقل كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية ذات منشأ أجنبي بغرض ترويجها وبيعها، تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف عبر بلديات ولاية غرداية، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، تم توقيف المركبة المشبوهة وحجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية، بلغ عددها الإجمالي 211130 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام".

وأضاف المصدر ذاته: "ليتم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة لمباشرة إجراءات التحقيق، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بخصوص القضية، تم إنجاز ملف جزائي بموجبه تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة".