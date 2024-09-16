نتنياهو وغالانت.. نقطة اللارجوع؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال، بن يمين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، خلال الساعات القادمة.

المصدر نقل الخبر عن مسؤول بمكتب رئيس وزراء الاحتلال، وأضاف أن جدعون ساعر، نائب بالكنيسيت وقيادي في حزب الليكود مرشح لخلافة غالانت، كما شغل جدعون ساعر عدة مناصب وزارية من بينها وزير الداخلية قبل أن يستقيل منه سنة 2014.

ويرى مراقبون أن قرب تعيين جدعون ساعر، يعني التخلي نهائيا عن الأسرى لدى المقاومة.

واتسع الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه خلال الأسابيع الأخيرة، وكان توسيع القتال في الشمال مع حزب الله القطرة التي أفاضت الكأس، فتحت ضغط المتطرفين بن غفير وسموتريتش، يسعى نتنياهو لإشعال فتيل مواجهة مفتوحة مع حزب الله، وهو ما يعارضه غالانت.

حتى في ما يخص ملف غزة، يظهر وزير الدفاع أكثر ليونة من رئيس الحكومة، خاصة ما تعلق بالبقاء على محور فيلاديلفيا. وحاول نتنياهو إقالة غالانت، شهر جويلية الماضي، وتعيين جدعون ساعر، غير أنه تراجع بعد ضغوطات أمريكية، فتحول غالانت، منذ بداية العدوان على غزة، إلى قناة الاتصال مع الإدارة الأمريكية.