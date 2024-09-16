عودة "الشان" قريبا

من المحتمل أن تستأنف بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين "الشان"، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار موقع "أفريكا سبورتس" إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أعلن خلال ندوة المدربين تحت إشراف "الكاف" عما وصفتها أخبار جيدة للمسابقة التي كانت مهددة بالإلغاء.

وبحسب ذات المصدر، فإن موتسيبي أشار إلى اقتراح التنظيم المشترك بين دول كينيا وتنزانيا وأوغندا للنسخة المقبلة من هذه البطولة، شهر فيفري المقبل، على أن يتم دراسة والتصويت على هذا المقترح خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي.

وأطلقت "الكاف" في 2009 بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، واحتضنت دولة كوت ديفوار النسخة الأولى، فيما استقبلت الجزائر النسخة الثامنة والأخيرة مطلع سنة 2022.