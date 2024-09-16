منع دخول المساعدات إلى غزة.. أمام مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في ديسمبر الماضي قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضا.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بوريل، خلال زيارته معبر رفح، قبل أسبوع من اليوم، إن "الوضع الإنساني في غزة يتطلب حلا سياسيا"، مشيرا إلى وجود نحو 1400 شاحنة مساعدات عالقة على الحدود في انتظار السماح بدخولها.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي "بذل جهدا ضخما لتوفير الإمدادات لكنها لا تدخل إلى قطاع غزة وهي عالقة".

ومنذ صدور القرار الأممي، يتمادى الاحتلال الصهيوني في منع وصول المساعدات إلى سكان غزة.