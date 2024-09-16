6 كاميرات وإقصاء عدد من الملاعب.. هذا هو جديد "الفار"

يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإطلاق تجربة تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو "الفار"، لأول مرة في البطولة الجزائرية، بعد أن اقتصر توظيف هذه التقنية على مباريات الأدوار المتقدمة من كأس الجزائر.

وتشرف لجنة التحكيم، عبر الملتقى الجاري حاليا بوهران لحكام النخبة الخاص بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، على وضع آخر اللمسات قبل الانطلاق في هذا التحدي الهام الذي رفعته "الفاف"، والهادف إلى الارتقاء بأداء التحكيم في البطولة المحلية.

واستقبل ميناء وهران، أول أمس، شاحنتي "الفار" البرتغاليتين، وتضم 5 تقنيين أجانب، بموجب اتفاقية بين "الفاف" والشركة البرتغالية "ميديا لوز"، تمتد حتى نهاية الموسم، بعد أن تعذر على "الفاف" اقتناء عتادها الخاص (أعلنت عن مناقصة في هذا الشأن في بيان رسمي شهر مارس الماضي) وهذا لأسباب مالية.

وستعطى ضربة الانطلاقة لـ"الفار" في بطولة الجزائر، يوم 19 سبتمبر الجاري من ملعب 8 ماي 45 بسطيف، بمناسبة مباراة افتتاح الموسم الجديد 2024/2025، بين وفاق سطيف ومولودية البيض، ومنها ستتحول شاحنة "الفار" إلى بجاية وملعب الوحدة المغاربية لتغطية مباراة الصاعد الجديد أولمبيك أقبو ونجم مڤرة. وقد تقرر مبدئيا اعتماد "الفار" في 4 مباريات من كل جولة دون حساب المباريات المتأخرة.

بالمقابل ولأسباب تقنية، سيتم استثناء الملاعب الصغيرة، مثل ملعب 20 أوت بالعاصمة وملعب 20 أوت ببشار وملعب الإخوة بوشليق بمڤرة وملعب خنشلة وملعب بن عبد المالك بقسنطينة (في حال إصرار الشباب المحلي على الاستقبال به) من تغطية المباريات بتقنية "الفار"، طيلة الموسم الكروي.

وسيكون التحدي الأكبر بالنسبة لحكام غرفة "الفار" التكيف مع تواضع الإمكانات التقنية للتلفزيون العمومي المعني بإنتاج المباريات، حيث سيتم الاعتماد على 6 كاميرات فقط في إخراج المباريات، ومعها تحليل ومراجعة اللقطات والقرارات المثيرة للجدل للحكم الرئيسي، علما أن عدد الكاميرات المعتمدة في تغطية مباريات البطولات الكبرى يصل إلى 32 كاميرا.