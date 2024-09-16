شركة فرنسية تتراجع عن ضريبة الشحن لموانئ جزائرية

تراجعت شركة CMA CGM، وهي شركة فرنسية متخصصة في النقل البحري واللوجستيك، عن قرار فرض ضريبة جديدة على الشحن من شمال أوروبا إلى أربعة موانئ جزائرية.

وأعلنت الشركة الفرنسية هذه الضريبة في 2 سبتمبر، وكان من المقرر تنفيذها اعتبارا من 9 سبتمبر الجاري، إلاّ أنها ألغتها مؤخرا.

وكانت الشركة قد بررت فرض الضريبة بسبب الازدحام في موانئ الجزائر العاصمة وبجاية وسكيكدة ووهران، حسبما أعلنت عنه في بيان لها نشر في 6 سبتمبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ناقشت، خلال اجتماعها المنعقد في 4 سبتمبر الجاري، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مختلف التدابير المتخذة لضمان معالجة فعالة للحاويات على مستوى الموانئ، وكذا رقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.

وأشار بيان للوزارة الأولى بالمناسبة إلى أنه "في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 سبتمبر 2024، من أجل تخفيف الضغط على الموانئ، وضمان معالجة فعالة للحاويات، والحد من الآثار المالية الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن العالقة في الموانئ، ناقشت الحكومة مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية".